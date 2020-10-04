Власти Азербайджана утверждают, что взяли под контроль ряд населенных пунктов на юге Нагорно-Карабахской республики

Власти Азербайджана утверждают, что взяли под контроль ряд населенных пунктов на юге непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В том числе город Джебраил (армянское название – Мехакаван). Ранее в Ереване отрицали утрату контроля над городом. Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении определить график вывода войск из Карабаха. Это, по его словам, является условием для заключения перемирия.