Власти Азербайджана утверждают, что взяли под контроль ряд населенных пунктов на юге Нагорно-Карабахской республики

Власти Азербайджана утверждают, что взяли под контроль ряд населенных пунктов на юге непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В том числе город Джебраил (армянское название – Мехакаван). Ранее в Ереване отрицали утрату контроля над городом. Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении определить график вывода войск из Карабаха. Это, по его словам, является условием для заключения перемирия.
2020-10-04T20:33:40+03:00
2020-10-04T20:33:40+03:00
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20:33, 04 октября 2020
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