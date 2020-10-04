Нижегородский губернатор Глеб Никитин соболезнует d связи с самоубийством журналиста Ирины Славиной

В своем инстаграме он написал, что намерен добиваться контроля «на самом высоком уровне» за расследованием обстоятельств, которые привели к гибели главного редактора сетевого издания Koza.press.

Славина покончила с собой в пятницу у здания МВД. До этого она и ее издание подвергалось давлению со стороны силовиков. После ее смерти в центре Нижнего Новгорода и на месте ее гибели возникли стихийные мемориалы, однако их неоднократно зачищают от цветов и свечей. Горожане также провели уже два шествия памяти журналиста.