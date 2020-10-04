Основатель марки Kenzo умер во Франции от последствий, вызванных коронавирусом

Известный японский дизайнер Кэндзо Такада умер во Франции в возрасте 81 года после заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Бэ-эф-эм, передает ТАСС.



«Кэндзо Такада умер в это воскресенье, 4 октября, от осложнений, вызванных коронавирусом», — цитирует телеканал сообщение представителя Такады. Как уточняется, основатель известной марки Kenzo ушел из жизни в американской больнице в коммуне НЈйи сюр-Сен (западный пригород Парижа).



Дизайнер родился 27 февраля 1939 года в Японии. В 1965 году переехал в Париж. В 1970 он создал свой бренд и открыл первый бутик. В России он известен благодаря одноименной марки парфюмерии.