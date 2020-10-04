Греция продлила разрешение на еженедельный въезд в страну до 500 россиян

Такая мера будет действовать до следующего понедельника, передает агентство ТАСС. Участники рынка говорят, что при отсутствии как прямых авиарейсов между Россией и Грецией, так и чартеров, решение является по сути формальным и не дает возможность наладить приезд российских туристов. Согласно требованию Афин, приезжающие россияне должны иметь справку об отсутствии коронавируса, а также указать свои контактные данные в Греции.