Легкомоторный самолет, который разбился в Пензенской области, занимался обработкой полей

Об этом сказали в Приволжском следственном управлении на транспорте. По словам источника агентства ТАСС в экстренных службах, пилот уведомлял о полете в Мордовии, он должен был выполнять химические работы на территории республики. Сообщалось, что пилот погиб при падении воздушного судна.
2020-10-04T20:05:17+03:00
2020-10-04T20:05:17+03:00
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20:05, 04 октября 2020
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