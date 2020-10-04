Легкомоторный самолет, который разбился в Пензенской области, занимался обработкой полей

Об этом сказали в Приволжском следственном управлении на транспорте. По словам источника агентства ТАСС в экстренных службах, пилот уведомлял о полете в Мордовии, он должен был выполнять химические работы на территории республики. Сообщалось, что пилот погиб при падении воздушного судна.