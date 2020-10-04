Число задержанных на протестах в Белоруссии, по данным правозащитников, превысило 110

Самой массовой была акция в Минске. По некоторым данным, на нее вышли свыше ста тысяч человек. Сегодня участники акции дошли до одного из изоляторов и потребовали освободить задержанных на акциях протеста. В Минске милиция применила водомет, который протестующим удалось сломать. Протесты в Белоруссии не стихают уже почти два месяца.
2020-10-04T20:02:46+03:00
2020-10-04T20:02:46+03:00
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20:02, 04 октября 2020
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