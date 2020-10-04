Врачи не исключают, что уже завтра президент США Дональд Трамп может вернуться в Белый дом

Сейчас он находится в военном госпитале, где проходит лечение от коронавируса. Решение о выписке может быть принято в случае, если в понедельник президент будет чувствовать себя так же хорошо, как и сегодня, сказал врач Брайан Гарибальди. В свою очередь ранее другой медик, Шон Конли говорил, что смотрят на ситуацию с осторожным оптимизмом. По словам Конли, лечение главы государства противовирусным препаратом «Ремдесивир» проходит без осложнений.
2020-10-04T20:01:36+03:00
2020-10-04T20:01:36+03:00
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20:01, 04 октября 2020
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