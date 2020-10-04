Россия, как пишет газета РБК, выделит более 3,5 млрд рублей на помощь бюджетникам Абхазии и Южной Осетии

Такая сумма заложены в проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы. Средства собираются потратить на повышение зарплат бюджетников в обеих республиках и госслужащих отдельно в Южной Осетии. Также Минфин предлагает за три года увеличить более чем на 100 млн рублей ассигнования на медицинскую страховку неработающих граждан России в обеих республиках, пишет издание. В ведомстве обосновывают это тем, что российские власти уточнили число соотечественников в обоих регионах. Российские паспорта в Абхазии и Южной Осетии выдают уже почти 20 лет.