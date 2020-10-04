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19:34, 04 октября 2020

Бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал пожаловался на ухудшение зрения в СИЗО

Он рассказал члену Общественной наблюдательной комиссии Марине Литвинович, что его лишили возможности получать письма, встреча с адвокатами проходила при сотруднике СИЗО, наш разговор не был конфиденциальным. Фургал уверен, что нарушены его конституционные права. При этом он подчеркнул, до ареста у него не было проблем со зрением, теперь же оно ухудшается с каждым днём. В то же время, как отмечают правозащитники офтальмолога в СИЗО «Лефортово». Литвинович добавила, что офтальмолог может навестить его уже на предстоящей неделе.



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