В Бобруйске собираются судить четырех белорусских журналистов

Ранее они освещали протестную акцию. Как добавили в Белорусской ассоциация журналистов, в ходе воскресных акций представителей прессы задержали в Минске, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске, Бресте. Большинство задержанных были отпущены после проверки документов. В пятницу МИД Белоруссии аннулировал аккредитацию у всех иностранных СМИ, работающих в Белоруссии, включая российские.