По меньшей мере 18 мирных жителей, по данным армянской стороны, погибли в Нагорном Карабахе с началом боевых действий в регионе. Более 90 были ранены, говорят в руководстве непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По данным официального Баку, с начала нового обострения ситуации в зоне конфликта с азербайджанской стороны погибли 24 мирных жителя, 111 получили ранения. Сегодня с обеих сторон были обстреляны населенные пункты. В Азербайджане – город Гянджа на западе страны. Там, по данным прокуратуры, убит один, ранены более 30 человек. В Нагорном Карабахе ракетному обстрелу подверглись Шуша и Степанакерт. Там, по данным армянской стороны, были убиты 4, ранены 10 человек.

