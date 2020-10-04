Президента США Дональда Трампа уже завтра могут выписать из больницы

Здоровье главы Белого дома, который проходит лечение от коронавируса, идет на поправку, сказал его врач Шон Конли. Он отметил, что у Трампа временами наблюдалось недостаточное насыщение крови кислородом. В итоге врачи начали давать ему стероид. Ранее сам Трамп, который находится в военном госпитале имени Уолтера Рида, уверял, что чувствует себя лучше и хочет побыстрее вернуться к предвыборной гонке.