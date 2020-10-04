В Адыгее у журналистки «Регион Онлайн» прошел обыск по делу о распространении недостоверных данных о короновирусе

В Адыгее у журналистки сетевого издания «Регион Онлайн» Яны Топорковой после обыска по делу о распространении недостоверных данных о короновирусе изъяли всю технику. Как сообщает «МБХ Медиа», сотрудники центра по противодействию экстремизму увезли девушку на допрос в соседний регион и под давлением предлагали дать некие показания на третьих лиц.

Яна Топоркова, жительница адыгейского города Яблоновский, который расположен близ Краснодара, неожиданно для себя в субботу после проведенного у нее обыска оказалась в Черкесске, за 350 километров от дома. По ее словам, сотрудники полиции вели себя с ней не как со свидетелем по делу о недостоверном новостном сообщении, а как с особо опасным преступником – в дверь постучали ранним утром, представившись сотрудниками управляющей кампании и отключив перед этим электричество. Впрочем, до приезда адвоката в квартиру сотрудников центра Э по Карачаево-Черкесии женщина не пустила.

Позднее люди с документами стражей порядка изъяли все домашние компьютеры, гаджеты и цифровые носители и показали постановление о приводе на допрос в СУ СКР. При этом, ранее по словам девушки, никаких повесток об интересе к ее показаниям не приходило. В Черкесске Топоркову доставили отнюдь не в СК, а в республиканский центр Э. Следователя, выписавшего повестку, не оказалось и допрос в чужом городе был перенесен на сутки. В ходе общения с силовиками те представлялись «совсем не простыми начальниками» и угрожали уголовным преследованием, если Топроркова не предоставит удобные им показания не людей, проходящих по делу.

Ранее с аналогичными действиями сотрудников черкесского центра Э столкнулся еще один журналист издания Регион-онлайн. Тогда, чтобы вернуть технику потребовалось обращение к главе СК Бастрыкину и генпрокурору Краснову.

Дело в рамках которого был проведен обыск длится с июня этого года и связано с публикацией в ряде инстаграм-каналов материалов о смертельном протекании коронавируса. Авторы этих сообщений настаивали на их достоверности.