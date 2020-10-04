Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнование семье журналиста Ирины Славиной

В своем инстаграме он написал, что намерен добиваться контроля «на самом высоком уровне» за расследованием обстоятельств, которые привели к самоубийству главного редактора сетевого издания Koza.press.

В Нижнем Новгороде сегодня прошло стихийное шествие в память о журналистке Ирине Славиной. Два дня назад он сожгла себя возле здания МВД, перед этим обвинив в своей смерти Российскую Федерацию.

Шествие провели по центру города — от Большой Покровской улицы до здания МВД на улице Горького, возле которого на скамейке Ирина Славина совершила самосожжение. Несколько десятков человек участвовали в акции, сообщает интернет-издание МБХ Медиа. Люди несли цветы и фотографии журналистки, основателя и главного редактора издания Koza.press. Позже их оставили возле здания МВД, где в пятницу появился народный мемориал, который силовики все эти дни пытаются убрать. Однако цветы и свечи там появляются снова и снова. Их также возлагают на Большой Покровке возле памятника козе-дерезе — место, давшее название изданию Коза.Press тоже превратилось в стихийный мемориал.

Участники шествия, как пишут местные СМИ, возмущались позицией следствия. Согласно ей самоубийство Славиной не было связано с обыском, проведенным у нее дома незадолго до этого. У нее изъяли компьютеры, телефоны и носители информации. Перед тем как сжечь себя возле здания МВД журналистка в фейсбуке обвинила в своей смерти Российскую Федерацию. Ещё до обыска на журналистку оказывали серьёзное давление: суды выписывали ей штрафы по разным поводам, в том числе за участие в марше памяти политика Бориса Немцова. Отметим, это уже не первое шествие после гибели Славиной. Горожане проводили его тем же вечером в пятницу со словами «Государство убивает». Вчера на Большой Покровской улице прошли одиночные пикеты, в них участвовала и дочь покончившей с собой журналистки.

Комиссия по правам журналистов Совета по правам человека при президенте призвала ведомство Бастрыкина проверить действия силовиков, которые могли привести к самоубийству Ирины Славиной.