Министерство просвещения России не будет принимать централизованных решений о переводе школ на «удаленку»

Замглавы ведомства Виктор Басюк сказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда», что ситуация как с коронавирусом, так и с ОРВИ сегодня различная и в регионах, и в муниципалитетах. Решать вопрос о переходе на дистанционный формат школы будут индивидуально, дал понять чиновник. Ранее замминистра просвещения Денис Грибов сказал, что они не рассматривают вопрос о массовом переходе школ на дистанционный формат работы.
2020-10-04T18:35:37+03:00
2020-10-04T18:35:37+03:00
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18:35, 04 октября 2020
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