Министерство просвещения России не будет принимать централизованных решений о переводе школ на «удаленку»

Замглавы ведомства Виктор Басюк сказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда», что ситуация как с коронавирусом, так и с ОРВИ сегодня различная и в регионах, и в муниципалитетах. Решать вопрос о переходе на дистанционный формат школы будут индивидуально, дал понять чиновник. Ранее замминистра просвещения Денис Грибов сказал, что они не рассматривают вопрос о массовом переходе школ на дистанционный формат работы.