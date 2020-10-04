Президент США Дональд Трамп чувствует себя хорошо, говорят в Белом доме

Несмотря на заражение коронавирусом, он «твердо контролирует» ситуацию, сказал телеканалу CBS советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Президент, по его словам, останется в больнице еще на некоторое время. Трамп был госпитализирован в пятницу. В субботу врачи сказали, что наблюдают положительную динамику.