Президент США Дональд Трамп чувствует себя хорошо, говорят в Белом доме

Несмотря на заражение коронавирусом, он «твердо контролирует» ситуацию, сказал телеканалу CBS советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Президент, по его словам, останется в больнице еще на некоторое время. Трамп был госпитализирован в пятницу. В субботу врачи сказали, что наблюдают положительную динамику.
2020-10-04T18:35:03+03:00
2020-10-04T18:35:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:35, 04 октября 2020
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