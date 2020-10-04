Россия озабочена ростом числа жертв среди мирного населения в карабахском конфликте

Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров сказал своему армянскому коллеге Зограбу Мнацаканяну в телефонном разговоре. В Москве говорят о необходимости скорейшего прекращения огня. Лавров также подтвердил готовность российской стороны содействовать в урегулировании нагорнокарабахского конфликта. Боевые действия возобновились в регионе в минувшее воскресенье. Тем временем в Баку сегодня сказали, что с начала нового обострения ситуации в зоне конфликта с азербайджанской стороны погибли 24 мирных жителя, 111 получили ранения.
2020-10-04T18:34:36+03:00
2020-10-04T18:34:36+03:00
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18:34, 04 октября 2020
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