Россия озабочена ростом числа жертв среди мирного населения в карабахском конфликте

Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров сказал своему армянскому коллеге Зограбу Мнацаканяну в телефонном разговоре. В Москве говорят о необходимости скорейшего прекращения огня. Лавров также подтвердил готовность российской стороны содействовать в урегулировании нагорнокарабахского конфликта. Боевые действия возобновились в регионе в минувшее воскресенье. Тем временем в Баку сегодня сказали, что с начала нового обострения ситуации в зоне конфликта с азербайджанской стороны погибли 24 мирных жителя, 111 получили ранения.