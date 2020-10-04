Не менее 70 человек, по данным правозащитников, задержаны этим вечером на акциях протеста в Белоруссии

В отделах милиции оказались протестующие в Минске, Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве. По информации Координационного совета белорусской оппозиции, среди задержанных — член основного состава КС Ольга Шпарага. В столице Белоруссии на марш к изолятору на Окрестина вышли, как передает агентство «Интерфакс», около ста тысяч человек. В Минске милиция применила водометы.
2020-10-04T18:34:09+03:00
2020-10-04T18:34:09+03:00
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18:34, 04 октября 2020
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