Не менее 70 человек, по данным правозащитников, задержаны этим вечером на акциях протеста в Белоруссии

В отделах милиции оказались протестующие в Минске, Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве. По информации Координационного совета белорусской оппозиции, среди задержанных — член основного состава КС Ольга Шпарага. В столице Белоруссии на марш к изолятору на Окрестина вышли, как передает агентство «Интерфакс», около ста тысяч человек. В Минске милиция применила водометы.