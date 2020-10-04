Губернатор Нижегородской области пообещал контроль за расследованием по факту смерти журналиста Ирины Славиной

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал контроль за расследованием по факту смерти журналиста Ирины Славиной. Об этом он написал в своем инстаграме. Никитин добавил, что ему довелось общаться со Славиной. С самого начала его работы в регионе главный редактор сетевого издания Koza.press задавала неудобные вопросы. Именно за профессиональную журналистскую работу и неравнодушие, по словам Никитина, в прошлом году он вручал журналисту официальную благодарность губернатора. Также глава области написал, что скорбит вместе с теми, кто не может смириться со смертью Ирины Славиной. Журналист покончила с собой в пятницу у здания МВД. До этого она и ее издание подвергалось давлению со стороны силовиков. После ее смерти в центре Нижнего Новгорода и на месте ее гибели возникли стихийные мемориалы, однако их неоднократно зачищают от цветов и свечей.