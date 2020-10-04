Степанакерт подвергся сегодня масштабной бомбардировке, самой сильной за все время войны. Под обстрелы попал и специальный корреспондент «Эха Москвы» в непризнанной республике.

Обстрел начался утром. И уже через два часа стало ясно, что это полноценная бомбардировка. Один из первых снарядов попал в узел связи, также пострадали городские электрические сети, поэтому связь в Степанакерте пропала. Едкий запах гари, клубы дыма, постоянная воздушная тревога — такого не было с первой Карабахской войны. Снаряды попадали в жилые дома. Один из них упал на заправочную станцию — столб дыма было видно из всего города. Только некому было смотреть — все сидели в убежищах. Одна из ракет упала почти на центральной площади, в нескольких десятках метров от корреспондента «Эха», но не разорвалась. Ещё одна ударила в многоэтажку, построенную несколько лет назад. И тоже не разорвалась — её хвост торчит на балконе одного из верхних этажей. Обстрел длился часа четыре — люди только начинали выходить из убежищ, а над ними снова начинали разрываться снаряды. Теперь все снова ждут, что бомбардировка может начаться в любую минуту и продолжаться сколько угодно.

Вооруженные силы Армении обстреливают азербайджанские города, есть жертвы и пострадавшие, заявил помощник президента — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. Ранее министерство обороны Армении сообщало, что с территории республики огонь в направлении Азербайджана не ведется.