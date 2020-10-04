Несколько десятков человек заклеили себе рты и потребовали отставки правительства Выборга

Протестовать в центр Выборга сегодня вышли пенсионеры. Всего около 30 человек. Масштабный митинг, который планировали активисты не состоялся из-за того, что город попал в красную коронавирусную зону. Из-за пандемии мероприятие не разрешили. Те, кто вышел на протест, несмотря на запрет, стали собирать подписи под петицией за отставку главы местной администрации.

Несколько человек заклеили себе рты. Недовольство жителей города вызвала информация о хищениях 700 миллионов рублей одним из городских чиновников. Эта сумма превышает весь городской бюджет. Деньги, по версии следствия, предназначались на реконструкцию исторических зданий, многие из которых находятся в полуразрушенном состоянии. Полиция не стала задерживать протестующих.