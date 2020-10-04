Писательница Светлана Алексиевич отказывается считать свой отъезд из Белоруссии эмиграцией

Выезд за границу, по словам Светланы Александровны, связан был с необходимостью посетить врача, а также ряда различных мероприятий, пока она «не считает, что уехала в эмиграцию, и полагает, что обратно в Белоруссию ее могут не пустить, но всё-таки она попробует вернуться». Светлана Александровна также отметила, что власти страны рано или поздно попытались бы ее арестовать и напомнила, что большинство членов президиума Координационного совета в настоящее время находятся за пределами Белоруссии, либо под арестом. Как считает Алексиевич, ее спасло от ареста звание Нобелевского лауреата. Писательница-оппозиционерка полагает, что необходимо ввести жесткие санкции не только в отношении определенных лиц во властных структурах Белоруссии, но и в отношении их семей.

В начале двухтысячных Светлана Алексиевич жила 10 лет в Германии, Италии и Франции. В 2013 году вернулась в Белоруссию.