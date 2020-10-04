Жители Нижнего Новгорода вновь вышли на стихийное шествие в память о журналисте Ирине Славиной

В нем приняли участие несколько десятков человек, пишет сетевое издание «МБХ.Медиа». Они с цветами в руках двигаются от импровизированного мемориала главному редактору интернет-издания Koza.press к зданию МВД, возле которого Славина покончила с собой. Там также возник стихийный мемориал, однако ночью полицейские очистили место от цветов, свечей и фотографий погибшей. Силовые структуры между тем отрицают связь самоубийства с обысками, которые прошли у журналиста несколько дней назад.
2020-10-04T18:05:49+03:00
2020-10-04T18:05:49+03:00
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18:05, 04 октября 2020
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