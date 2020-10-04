На Камчатке возбудили первое дело по факту загрязнения Тихого океана, из-за которого погибли тысячи морских обитателей

Его источник до сих пор неясен – выдвигаются разные версии.

Дело по факту загрязнения возбуждено по административной статье – о нарушении специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе. Территория Халактырского пляжа и прилегающих бухт обследована, пробы направлены в Москву.

Первая официальная экспертиза не показала значительного превышения по нефтепродуктам и фенолу – как пояснили в Камчатгидромете, это может быть связано с тем, что загрязнения в придонном слое прибрежной акватории, а погибших животных на берег вынесло из-за циклона. Что могло стать источником начавшегося на дне загрязнения, не уточняется. При этом агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Дальневосточного региона накануне писало о том, что отравление воды было вызвано утечкой из прошедшего мимо танкера – его так и не нашли.

Не все посчитали эту версию неправдоподобной. В свою очередь изданию «Медуза» близкий к правительству Камчатского края источник рассказал, что причастны могут быть военные, которые вылили отходы в реку. Такое же предположение озвучивали и местные жители, а также серферы, которые первыми обратили внимание на проблему. СМИ также писали о могильнике ядохимикатов, расположенном вблизи реки, впадающей в Тихий океан.

То, что произошло в Авачинской бухте, совершенно нетипично, — считает серфер Антон Морозов.

Между тем, власти региона утверждают, что ситуация в Авачинской бухте улучшается. Об этом сообщил на своей странице в в социальной сети Instagram губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

После того, как о проблеме сообщили известные блогеры и крупные СМИ, к ее решению подключились губернатор, Генпрокуратура, следственный комитет и профильные ведомства.