Футболист Роман Широков оказался под подпиской о невыезде

Это связано с уголовным делом по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Обвинение пока не предъявлено, передает агентство ТАСС. В августе Широков в ходе матча любительского турнира напал на арбитра. Теперь ему грозит штраф до 40 тысяч рублей либо 480 часов обязательных работ, либо год исправительных работ или четыре месяца ареста. Сам спортсмен позже извинился за инцидент.