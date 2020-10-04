Один человек пострадал в ДТП на севере Москвы

На Селигерской улице столкнулись две машины, передает агентство «Москва». По словам представителей департамента транспорта столицы, один из автомобилей нарушил правила и выехал на перекресток на красный свет. Ранее сегодня на Ярославском шоссе в Подмосковье столкнулись два автомобиля, один из которых загорелся. В результате аварии пострадали два человека.