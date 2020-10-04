Один человек пострадал в ДТП на севере Москвы

На Селигерской улице столкнулись две машины, передает агентство «Москва». По словам представителей департамента транспорта столицы, один из автомобилей нарушил правила и выехал на перекресток на красный свет. Ранее сегодня на Ярославском шоссе в Подмосковье столкнулись два автомобиля, один из которых загорелся. В результате аварии пострадали два человека.
2020-10-04T17:34:47+03:00
2020-10-04T17:34:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 04 октября 2020
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