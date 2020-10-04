В Петербурге полицейские со стрельбой задержали подозреваемого в наркоторговле

Сам он пытался скрыться на автомобиле, и разогнался при этом до 240 километров в час, пишет интернет-издание «Фонтанка». Автомобиль подозреваемого привлек внимание из-за выключенного ближнего света, говорят в дорожной инспекции. В салоне задержанного по словам силовиков, найдены 120 граммов наркотика, расфасованного по пакетам, ноутбук, телефоны.