Камчатский губернатор Солодов считает, что ситуация в районе экологической катастрофы «существенно улучшилась»

Камчатский губернатор Владимир Солодов считает, что ситуация в районе экологической катастрофы «существенно улучшилась». Руководство края, по его словам, будет добиваться полноценного и досконального изучения причин случившегося. Тем не менее, отметил Солодов, в некоторых бухтах на берегу обнаружены скопления морских ежей, звезд и нескольких осьминогов. В Вилючинске водолазы нашли на глубине четырех-пяти метров полосу из мертвых морских ежей и звезд. О ЧП на побережье местные жители стали рассказывать несколько дней назад. Прокуратура и СК начали проверку. Пробы воды, песка и образцы погибших животных отправили в Москву.
2020-10-04T17:34:08+03:00
2020-10-04T17:34:08+03:00
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17:34, 04 октября 2020
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