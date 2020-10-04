Белорусская писательница Светлана Алексиевич опасается, что после поездки в Европу не сможет вернуться домой

На книжном фестивале в Италии нобелевский лауреат по литературе заверила, что не планирует оставаться в эмиграции. В Европу она выехала для участия в нескольких мероприятиях и посещения своего врача, пояснила Алексиевич. Однако у нее самой и ее окружения есть сомнения в том, что ее впустят в страну. Алексиевич призналась, что не чувствует себя в безопасности, потому что все ее единомышленники находятся в заключении или в вынужденной эмиграции. Она осталась единственной из президиума Координационного совета белорусской оппозиции, кто не был арестован или выдворен из страны.