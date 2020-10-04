Не менее 20 человек, по данным правозащитников, задержаны к этому часу на акциях протеста в Белоруссии

В милиции говорят, что в Минске были задержаны 10 участников акции. Почти два месяца в республике не стихают протесты. Их участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, они обвиняют власти в фальсификации результатов президентских выборов. В Минске сегодня, как передает агентство «Интерфакс», на протестный марш вышли около ста тысяч человек. Власти применили водометы, один из них протестующим удалось вывести из строя.