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17:31, 04 октября 2020

Не менее 20 человек, по данным правозащитников, задержаны к этому часу на акциях протеста в Белоруссии

В милиции говорят, что в Минске были задержаны 10 участников акции. Почти два месяца в республике не стихают протесты. Их участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, они обвиняют власти в фальсификации результатов президентских выборов. В Минске сегодня, как передает агентство «Интерфакс», на протестный марш вышли около ста тысяч человек. Власти применили водометы, один из них протестующим удалось вывести из строя. 



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