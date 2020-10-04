Ситуация с коронавирусом в Москве, по мнению мэра Сергея Собянина, стабилизировалась

Даже несмотря на рост количества заболевших. По словам главы города, число среди госпитализированных очень много тяжело больных. В России за последние сутки впервые с середины мая было зарегистрировано более 10 тысячи новых случаев коронавируса. В Москве – более 3 тысяч.

В Москве мэр объявил об увеличении каникул для школьников. Так, осенние каникулы продлятся с 5 по 18 октября включительно.

В Подмосковье, между тем, продлевать каникулы не планируют. При этом, согласно рекомендации властей, они должны быть объявлены на одну неделю начиная с 5 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.