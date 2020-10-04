Росрыболовство планирует обследовать реки на Камчатке в связи с экологической катастрофой у берегов полуострова

Проверки начнутся уже в понедельник, говорят в ведомстве. Специалисты также слеждят за ситуацией в районе Халактырского пляжа и прилегающих к нему территорий с момента появления первых сообщений от жителей региона о загрязнении, сказали представители Росрыболовства агентству ТАСС, Возбуждено административное дело по статье о нарушении специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов будет увольнять должностных лиц, если выяснится, что они замалчивали или приукрашивали информацию о загрязнении воды в Авачинском заливе. Солодов также предложил создать всероссийскую систему экологического мониторинга с привлечением видео— и фоторесурсов, а также с участием общественников и блогеров.