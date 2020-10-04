Легкомоторный самолет упал в Пензенской области

Легкомоторный самолет упал в Никольском районе Пензенской области, в самолете был один человек. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пилот одноместного самолета погиб, начата проверка, сообщили в воскресенье журналистам пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.