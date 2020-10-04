В Минске с задержаниями и применением спецтехники со стороны силовиков проходит многотысячный протестный «Марш освобождения политзаключенных». Сообщения о задержаниях в ходе акций поступают и из других городов Белоруссии.

В центральные районы столицы страны перед шествием, финальная точка которого намечена у следственного изолятора на Окрестина, как это происходит последнее время, власти стянули военные грузовики для перевозки личного состава, автобусы с силовиками, водометы и автозаки. Вновь с перебоями работает интернет, закрылись несколько станций метрополитена. Стела «Минск— город герой», близ которой должны были собраться люди взяли в оцепление и огородили колючей проволокой. ОМОН перекрыл центральные площади города. Тем не менее, несогласные с объявленными итогами выборов люди собрались в колонну и продолжают движение по городским улицам.

Правозащитный центр «Весна» сообщает как минимум о двух десятках задержанных. Около часа назад силовики для разгона протестующих в районе Дворца спорта пустили в ход водометы. Впрочем, как передает «Интерфакс-Запад», на одном из проспектов десятки людей обступили водомет и сняв с него канистры с красящей жидкостью, вылили ее на дорогу. Судя по видео, система вышла из строя и мощный фонтан воды обрушился на плотные ряды экипированных силовиков, не причинив вреда манифестантам. Из Витебска приходят сообщения о применении перцового газа в отношении демонстрантов, в Гомеле и Гродно еще до начала шествий задержали корреспондентов сетевых изданий TUT.by и «Народная воля».

Массовые протестные акции оппозиции проходят в Белоруссии вот уже два месяца. Люди требуют проведения новых выборов, отставки действующего руководства страны и освобождения политических заключенных.