В России, по данным Министерства просвещения, резко выросла доля школ, которые ушли на карантин

Сейчас их насчитывается порядка 3% от общего числа, из них около половины временно закрылись из-за ОРВИ, сказал замглавы ведомства Виктор Басюк в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Таким образом, на карантине находятся уже порядка 1200 российских школ, подсчитала газета РБК. В середине сентября министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что из-за коронавирусной инфекции закрылись лишь 0,1% школ. В конце месяца число таких учебных заведений составляло 111. Сегодня в России впервые с мая суточный прирост заболеваемости, связанной с коронавирусом превысил 10 тысяч.
2020-10-04T16:35:04+03:00
2020-10-04T16:35:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 04 октября 2020
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