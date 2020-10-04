В России, по данным Министерства просвещения, резко выросла доля школ, которые ушли на карантин

Сейчас их насчитывается порядка 3% от общего числа, из них около половины временно закрылись из-за ОРВИ, сказал замглавы ведомства Виктор Басюк в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Таким образом, на карантине находятся уже порядка 1200 российских школ, подсчитала газета РБК. В середине сентября министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что из-за коронавирусной инфекции закрылись лишь 0,1% школ. В конце месяца число таких учебных заведений составляло 111. Сегодня в России впервые с мая суточный прирост заболеваемости, связанной с коронавирусом превысил 10 тысяч.