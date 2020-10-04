Загрязнение океана вблизи Камчатки могло произойти у дна, говорят специалисты Камчатгидромета

Именно в придонном слое, по их словам. Была обнаружена самая грязная вода, поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу. Мертвых морских животных, по словам специалистов, позже выбросило на берег. Губернатор края Владимир Солодов высказал недовольство в связи с медлительностью при анализе проб. Об экологической катастрофе у берегов Камчатке заговорили несколько дней назад, после того, как на местном пляже обнаружили большое количество мертвых морских животных, а люди начала жаловаться на ожоги роговицы глаз и кожи.
2020-10-04T16:34:17+03:00
2020-10-04T16:34:17+03:00
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16:34, 04 октября 2020
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