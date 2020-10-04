Противоречивые данные приходят о ситуации в зоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе

Баку объявил, что азербайджанская армия взяла под свой контроль город Джебраил (или Мехакаван) на юге непризнанной республики. В Ереване эту информацию отрицают. Тем временем генпрокуратура Азербайджана объявила, что в результате ракетного обстрела города Гянджи на западе страны погиб 1, ранены 32 человека. В причастности к обстрелу Баку обвиняет вооруженные силы Армении.
2020-10-04T16:33:50+03:00
2020-10-04T16:33:50+03:00
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16:33, 04 октября 2020
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