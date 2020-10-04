Белорусская милиция применила водомет против протестующих в Минске

По словам очевидцев, это произошло в центре города, недалеко от Дворца спорта. Сообщается, что протестующим удалось его сломать. Несколько десятков людей обступили водомет, сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу. В столице Белоруссии и других городах республики проходят акции протеста. Сообщается, что столицу стянуты силовики и спецтехника, есть задержанные.