Свыше тысячи сотрудников школ, по подсчетам министерства просвещения заразились коронавирусом

Это – данные за первую учебную неделю, — сказал в эфире радио «Комсомольская правда» замглавы ведомства Виктор Басюк. Уже с завтрашнего дня московские школы уходят на двухнедельные каникулы. Решение о необходимости продлить перерыв в обучении на фоне роста зараженных коронавирусом, принял мэр Сергей Собянин.
2020-10-04T16:06:36+03:00
2020-10-04T16:06:36+03:00
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16:06, 04 октября 2020
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Слова Мясникова — глубочайшее оскорбление врачебного сообщества Министр здравоохранения Михаил Мурашко, вступая в новую должность, отметил именно пациенториентированность в качестве приоритета российского здравоохранения — это ее, наверное, имеет в виду Мясников, считая, что у какого-либо врача поднимется рука убить беззащитного человека, лежащего на ИВЛ?..