Свыше тысячи сотрудников школ, по подсчетам министерства просвещения заразились коронавирусом

Это – данные за первую учебную неделю, — сказал в эфире радио «Комсомольская правда» замглавы ведомства Виктор Басюк. Уже с завтрашнего дня московские школы уходят на двухнедельные каникулы. Решение о необходимости продлить перерыв в обучении на фоне роста зараженных коронавирусом, принял мэр Сергей Собянин.