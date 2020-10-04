Глава Камчатского края заявил о нормализации ситуации в загрязненной бухте

По словам Владимира Солодова, это произошло «благодаря способности океану к самовосстановлению». Глава региона рассказал в Instagram, что люди уже отдыхают на пляже. При этом он подчеркнул, что пробы воды будут изучать в «лучших лабораториях Москвы и Владивостока».

На этой неделе на побережье Камчатки обнаружили нефтепродукты и фенол. «Гринпис» назвал произошедшее «крупным экологическим загрязнением». Местные жители рассказали о массовой гибели морских животных. Они предполагают, что причиной загрязнения могли стать военные учения или находящийся неподалеку полигон. Росрыболовство возбудило административное дело.