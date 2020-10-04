Канцлер Германии поддержала заявление лидеров России, Франции и США по Нагорному Карабаху

Ангела Меркель призвала согласовать гуманитарную паузу, — рассказала журналистам заместитель представителя кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер. Ранее страны – сопредседатели Минской группы призвали стороны конфликта к немедленному прекращению огня и переговорам.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в эфире телеканала Al Jazeera, что считает встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном как бессмысленной и Азербайджан будет воевать, пока армянские военные не уйдут из Нагорного Карабаха. Баку категорически против перерастания карабахского конфликта в региональный, сказал Алиев, и выразил уверенность, что страны региона — Турция, Россия и Иран — «никогда не допустят этого».

Сегодня возобновились обстрелы Степанакерта — столицы непризнанной республики. В ответ силы Нагорного Карабаха нанесли удар по армянскому городу Гянджа. В Баку сообщили о гибели одно человека и ранении более чем 30. Азербайджанский Генпрокурор назвал это нарушением Женевской конвенции и возбудил уголовное дело против главы Карабаха.