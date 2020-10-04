Стихийное шествие в память о журналистке Ирине Славиной прошло в Нижнем Новгороде

Главный редактор издания «Коза Пресс» покончила с собой около здания местного главка МВД, обвинив в своей гибели Российскую Федерацию.

Несколько десятков человек вышли в центр Нижнего Новгорода, сообщает издание «МБХ медиа». Отправной точкой шествия стала бронзовая скульптура козы, установленная на главной пешеходной улице города – там возник стихийный мемориал главному редактору издания «Коза Пресс». Люди с цветами в руках прошли до здания МВД, возле которого Славина совершила самоубийство – там также возник импровизированный мемориал. Но, как сообщали активисты, оба места ранее зачистили от цветов, однако букеты к ним продолжают нести. Также проходят одиночные пикеты. Издание публикует фотографию девушки, держащей в руках плакат «Требую наказать виновных в гибели Ирины Славиной».

Напомним, что журналистка перед самоубийством опубликовала пост, в котором возложила вину за свою смерть на Российскую Федерацию. За день до этого у нее дома прошел обыск, но и до этого Славина подвергалась систематическому давлению.

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, а также Совет по правам человека потребовали проверить обоснованность обыска у журналистки. В СК ранее подчеркнули, что она в этом деле была лишь свидетелем, а значит, считают в ведомстве, ее гибель и следственные действия никак не связаны.

Как сообщил агентству Интерфакс друг семьи погибшей, ее похороны состояться во вторник.