Сергей Собянин назвал отсутствие ограничений самой большой помощью для бизнеса

При этом градоначальник отметил, что власти продолжают оказывать помощь в выдаче кредитов и реструктуризации старых займов – на эти цели выделено более 80 миллиардов рублей, — приводит слова Собянина агентство РИА Новости.

С завтрашнего дня в городе начинает действовать требование, согласно которому предприятия должны перевести на удаленный режим работы как минимум 30% сотрудников. Такое решение было принято на фоне роста числа зараженных коронавирусом.

На этом фоне стало известно о заражении коронавирусом более тысячи сотрудников школ. Это – данные за первую неделю сентября – сказал в эфире радио «Комсомольская правда» замминистра просвещения Виктор Басюк. По его словам, на карантине из-за ОРВИ и коронавируса находятся 3% российских школ. При этом ведомство не планирует принимать централизованное решение по поводу перевода учебных заведений на онлайн-формат.

Уже с завтрашнего дня московские школы уходят на двухнедельные каникулы. О необходимости продлить перерыв в обучении сказал мэр Сергей Собянин.

Мэр Москвы оценил ситуацию по коронавирусу в городе как стабилизирующуюся. При этом, по словам Собянина, больницы сейчас «активно загружаются».