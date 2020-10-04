Генпрокуратура Азербайджана завела дело главу непризнанного Нагорного Карабаха

В заявлении главы надзорного ведомства Кямрана Алиева говорится, что сегодня по городу Гянджа – второму по величине в республике, был нанесен ракетный удар, в результате которого один человек погиб и еще более 30 пострадали. Генпрокурор назвал это нарушением Женевской конвенции.

Днем ранее глава Карабаха предупреждал об обстреле военных объектов в крупных азербайджанских городах и призывал мирных жителей покинуть свои дома. После этого Араик Арутюнян сообщил об уничтожении военного аэропорта. Однако телеканал «Дождь» утверждает, что воздушная гавань города не пострадала.