Автомобиль дочки экс-высокопоставленного чиновника стал фигурантом уголовного дела

Он в Петербурге наехал на газель ЛДПР.

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело в связи с ДТП, котором участвовала Татьяна Смирнова, дочь бывшего замминистра юстиции Александра Смирнова. Девушка, судя по записи с камер видеонаблюдения, на своём дорогостоящем гелендвагене въехала стоящую на скоростной трассе газель с партийной символикой ЛДПР. Грузовик сначала откинуло в один отбойник, потом в другой. Его водитель в этот момент находился перед капотом, судя по всему, он ремонтировал газель. После удара он попал в больницу в тяжелом состоянии. Доследственная проверка длилась два месяца, в постановлении о возбуждении уголовного дела не идёт речь о том, что оно возбуждено именно против дочери бывшего замминистра.

По данным издания Фонтанка.ру за два года Татьяна Смирнова подучила несколько десятков штрафов за нарушение правил дорожного движения.