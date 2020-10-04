Генпрокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки в связи с загрязнением побережья Камчатки

Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства. Между тем вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, находящаяся в регионе с рабочей поездкой рассказала, что Росрыболовство возбудило административное дело.



Яровая добавила, что связалась с главой Академии наук, который заверил, что исследованиям проб уделят особое внимание.

В Камчатгидромете сообщают, что выброс на береге морских животных произошел из-за шторма, однако погибли они до этого, вероятно из-за загрязнения прибрежных вод. По данным экспертов, само загрязнение произошло на дне, поэтому пробы, взятые на поверхности, показали лишь незначительное превышение нефтепродуктов и фенола.

Первыми о массовой гибели морских животных рассказали местные жители. Они предполагают, что причиной загрязнения могли стать военные учения или находящийся неподалеку полигон. Росрыболовство возбудило административное дело.