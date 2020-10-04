В Минске на фоне введенных в город войск и армейской техники оппозиция собирается на очередную акцию протеста

Силовики задержали около десяти человек.

Одно из задержаний произошло в центре Минска на улице Немига. Люди в чёрном камуфляже и балаклавах внезапно подошли к молодому человеку, который стоял на тротуаре. Он ничего не скандировал. Парня отвели в тонированный микроавтобус, сообщает Интерфакс со ссылкой на очевидцев. На проспекте Победителей, неподалеку от стелы Минск-город герой, силовики в балаклавах схватили участницу протестной акции, передает портал tut.by. Задержания проходят и в других районах столицы, людей хватают в основном за оппозиционную символику. Несмотря на это противники Лукашенко стягиваются к стеле. В руках у людей портреты членов Координационного совета оппозиции, других политиков, которые находятся в заключении. Акция проходит под названием марш за освобождение политзаключённых. Власти опять ввели в Минск войска. Возле стелы оцепление солдат с автоматами. У резиденции Лукашенко бронетранспортеры и другая техника, сообщает tut.by. Площадь независимости оцеплена двойным кольцом милиции и военных. Ряд станций метро в центре Минска закрыт на вход и выход. Не работают многие кафе и торговые центры. В городе снова проблемы с мобильным интернетом и сотовой связью.

Протесты в Минске и других городах не прекращаются почти 2 месяца. Они начались 9 августа, когда в Белоруссии прошли выборы президента. На них по данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко, оппозиция с этим не согласна.