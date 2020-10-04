Синоптики на следующей неделе ожидают аномальное тепло в ряде российских регионов

Температура будет выше климатической нормы примерно на 5 градусов в столице и Подмосковье, Тверской, Псковской, Ленинградской, Смоленской, Брянской и других областях. Об этом агентству ТАСС рассказали в Гидрометцентре. В Москве аномальное тепло будет сопровождаться облачной погодой, а в Московской области могут пройти дожди.