Синоптики на следующей неделе ожидают аномальное тепло в ряде российских регионов

Температура будет выше климатической нормы примерно на 5 градусов в столице и Подмосковье, Тверской, Псковской, Ленинградской, Смоленской, Брянской и других областях. Об этом агентству ТАСС рассказали в Гидрометцентре. В Москве аномальное тепло будет сопровождаться облачной погодой, а в Московской области могут пройти дожди.
2020-10-04T14:33:22+03:00
2020-10-04T14:33:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 04 октября 2020
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