Правозащитники нашли в СИЗО «Лефортово» томского физика, обвиняемого в госизмене

До недавнего времени близким ученого не было ничего известно о его судьбе. Член столичной ОНК Марина Литвинович написала в фейсбуке, что Луканин отказался встречаться с представителями наблюдательной комиссии, отметив, что до разговора с адвокатом ни с кем общаться не будет.

О задержании физика стало известно в конце сентября. Об этом сообщил телеграм-канал Tomskpolit, по сведениям которого Лукина, работавшего в Китае, обвиняют в разглашении тайны. Позже агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник написало, что речь идет о попытке передаче технологий за рубеж. Официального комментария ФСБ не последовало.

