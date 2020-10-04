В Баку утверждают, что лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян получил тяжелое ранение

Это опровергают в Степанакерте.

Арутюнян, который прибыл на линию соприкосновения накануне, был тяжело ранен в результате удара азербайджанских вооруженных сил, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Однако в Министерстве обороны Армении на просьбу издания РБК подтвердить или опровергнуть эту информацию ответили, что президент Нагорного Карабаха только что был в прямом эфире. А чуть позже и представитель Арутюняна сообщил, что заявление Баку – это абсолютная дизенформация, лидер республики жив-здоров, полноценно выполняет свои обязанности и только что вступил с видеообращением. В Facebook Арутюняна ранее появилась видеозапись, а также пост, в котором сообщает, что лидер Нагорного Карабаха приказал прекратить ракетный удар по военным объектам азербайджанского Гянджи, чтобы не было жертв среди мирного населения. В результате обстрела ранее погиб один человек, четверо ранены. Между тем, в МИДе Нагорного Карабаха сообщают, что продолжается атака на столицу республики – Степанакерт, есть разрушения и пострадавшие среди гражданских.

Вооруженные столкновения возобновились в районе Карабаха с конца сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.